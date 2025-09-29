ترامب: بيت هيجسيث سيلتقي بالجنرالات الأمريكيين لرفع معنوياتهم



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اجتماع وزير الدفاع بيت هيجسيث المرتقب مع الجنرالات الأمريكيين في فرجينيا في 30 سبتمبر يهدف إلى رفع معنوياتهم.

أضاف: "أريد أن أقول للجنرالات إننا نحبهم، وإنهم قادة محترمون، وإن عليهم أن يكونوا أقوياء وحازمين وأذكياء ورحيمين"، متابعا: "هذا هو جوهر الأمر، روح الوحدة العسكرية، لقد حان الوقت ليفعل أي منهم ذلك".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصادر، أن هيغسيث استدعى مئات الجنرالات والأميرالات الأمريكيين إلى اجتماع في قاعدة مشاة البحرية الأمريكية في كوانتيكو بولاية فرجينيا في 30 سبتمبر.

وأوضحت مصادر الصحيفة أن حتى كبار القادة العسكريين لا يعرفون "سبب الاجتماع".

منذ تولي هيجسيث منصبه، أمر بإقالة عدد من الجنرالات، بمن فيهم رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق تشارلز براون.

ونشر السكرتير الصحفي السابق للبنتاجون، جون إليوت، مقالا في "بوليتيكو" في 20 أبريل، زعم فيه أن الوزارة في حالة "فوضى عارمة" بسبب فضائح تسريب البيانات وعمليات الفصل، وفقا لروسيا اليوم.