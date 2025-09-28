البث الإسرائيلية: الجيش أجرى تدريبات للسيطرة على سفن أسطول الصمود

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، الأحد، إن أسطول الصمود العالمي المتجه لكسر الحصار على غزة سيصل خلال 4 أيام.

وأشارت البث العبرية، أن قوات بحرية خاصة أجرت تدريبات للسيطرة على سفن أسطول الصمود في عرض البحر.

وذكر موقع "واللا" العبرية، أن وزارة الصحة الإسرائيلية أبلغت مستشفيات برفع حالة التأهب استعدادا لوصول أسطول الصمود خشية وقوع إصابات.

في المقابل، قالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، في منشور على حسابها بمنصة "إكس"، غنها تتوقع أن "يرتكب الصهاينة جريمة حرب ضدنا في أي وقت مع اقترابنا من غزة".

وكان عدد من سفن أسطول الصمود العالمي، تعرض لهجمات بمسيرات خلال الأيام الماضية، ما دفع إسبانيا وإيطاليا إلى توجيه بوارج حربية لمرافقة الأسطول والمساعدة في عمليات الإنقاذ المحتملة.