إيران: الطاقة النووية حاجة وطنية ولن نتخلى عنها

وكالات

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، أن طهران ستتجه نحو أسلحة صاروخية أكثر تطورا ولن تسمح لأحد بالتدخل.

وقال المتحدث خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، إن إيران لم تتوقف عن إنتاج أي سلاح متطور خلال حرب يونيو ولا يزال الأمر مستمرا، مشددًا "على أهمية الطاقة النووية لانها حاجة وطنية ولن نتخلى عنها".

وفي وقت سابق، أكد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، أن طهران لن تعترف بأي محاولة لتمديد أو إعادة تفعيل أو فرض عقوبات الأمم المتحدة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.



وتشمل العقوبات التي أعيد فرضها حظرا على الأسلحة وتخصيب اليورانيوم، وذلك بعد فشل جولات التفاوض السابقة.



كانت القوى الأوروبية الثلاث قد فعّلت الشهر الماضي آلية "سناب باك" لإعادة العقوبات، متهمة إيران بانتهاك الاتفاق النووي لعام 2015، وأكدت استمرارها في العمل على إيجاد حل دبلوماسي يضمن منع طهران من امتلاك أسلحة نووية، مع الدعوة إلى التنفيذ الفوري للقيود المفروضة وحث جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على تطبيقها.



وفي واشنطن، أعلنت الولايات المتحدة أنها ما زالت منفتحة على الحوار المباشر مع إيران رغم العقوبات الجديدة.



وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الرئيس دونالد ترامب يرى أن الدبلوماسية تبقى الخيار الأفضل للشعب الإيراني وللعالم، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة التزام طهران بمفاوضات جادة وسريعة.



وأضاف أن غياب الاتفاق يستوجب تطبيق عقوبات "سناب باك" بشكل فوري للضغط على القيادة الإيرانية.