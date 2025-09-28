إعلان

"نيويورك تايمز": السفير الأمريكي لدى إسرائيل سيقوم بزيارة نادرة إلى مصر

كتب : مصراوي

04:01 م 28/09/2025

السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي

وكالات

من المقرر أن يزور السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، مصر خلال الأيام المقبلة لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين بشأن حرب غزة وتهدئة التوتر بين القاهرة وتل أبيب، وفق ما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية السبت.

وقال 3 مسؤولون من الولايات المتحدة والشرق الأوسط للصحيفة، إن هذه المرة الأولى منذ سنوات التي يجري فيها سفير أمريكي لدى إسرائيل محادثات مع مسؤولين مصريين.

وذكر المسؤولون، أنه من المتوقع أن يجتمع هاكابي بمسؤولين بارزين، منهم وزير الخارجية بدر عبد العاطي.

وصرح مسؤولان للصحيفة، أن محادثات هاكابي ستشمل خطة إنهاء حرب غزة التي ناقشها الرئيس الأمريكي دونالد مع مسؤولين عرب ومسلمين في نيويورك الأسبوع الماضي.

ومنذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023، أكدت مصر بشكل علني وفي أكثر من مناسبة رسمية رفضها القاطع لحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في القطاع المُحاصر، كما شددت على رفضها للتهجير.

ومن جانبها، أعربت إسرائيل للولايات المتحدة عن خوفها من حشد مصر لقوات عسكرية في شبه جزيرة سيناء، بحسب وسائل إعلام عبرية. والأسبوع الماضي، ردت القاهرة علنًا في بيان، على تقارير إعلامية حول حشد القوات، مؤكدة أن القوات المصرية موجودة في سيناء للدفاع عن الحدود ضد جميع التهديدات.

