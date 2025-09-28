وزير الخارجية: نأمل من ترامب فرض وقف إطلاق النار على الطرف الإسرائيلي

وكالات

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، إنه يأمل في إنهاء الحرب في غزة في وقت قريب، موضحًا: "اللقاء بين الرئيس ترامب وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية كان جيدا، تحدث فيه الرئيس الأمريكي بشكل واضح عن مسائل شديدة الأهمية، مثل رفض الضم، إعمار قطاع غزة، تنفيذ خطة اقتصادية كبيرة".

وأوضح عبد العاطي خلال لقاء مع رامي جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث أيضا عن بقاء السكان على أرضهم والسماح بالعودة لمَن خرج مِن قطاع غزة إلى داخل القطاع، موضحًا، أن كل هذه الأمور مهمة وتبعث على قدر من التفاؤل.

وتابع: "ولكن، نحن ننتظر طرح هذه الرؤية بشكل رسمي ونقول إن الرئيس ترامب هو الرئيس الوحيد القادر على فرض هذه الرؤية باعتبار أنه رجل السلام ورئيس السلام، ونأمل أن يان تجسيد ذلك على أرض الواقع، ووقف إطلاق النار على الطرف الإسرائيلي، لأن ما يحدث الآن من قتل ممنهج وتجويع للفلسطينيين أمر لا يمكن أن يقبله الضمير العالمي ولا يمكن أن تقبله الإنسانية بطبيعة الحال، وأمر مخجل للعالم".

وأردف وزير الخارجية: "نحن ننتظر أنْ يتم الإعلان عن هذه الرؤية في أسرع وقت ممكن حتى يتم وقف هذه الحرب بشكل فوري".