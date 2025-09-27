إعلام عبري: نتنياهو يطالب بتعديلات في خطة ترامب لإنهاء الحرب.. فما هي؟

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، السبت، إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى احتمالية تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب المكونة من 21 بندا.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر، أن معظم بنود الخطة مقبولة في إسرائيل، غير أن هناك بنود يرغب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في تعديلها قبل لقائه مع ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل.

وأشارت المصادر، إلى أن نتنياهو يصر على استمرار عمل مؤسسة "غزة الإنسانية" لتقديم المساعدات إذ يصف الفكرة المطروحة بإغلاقها بأنها "خطأ".

وفي ما يخص عملية الإفراج عن معتقلين فلسطينيين، تؤكد المصادر استعداد إطلاق سراحهم لكنها تعارض الإفراج عن أسماء بارزة مثل مروان البرغوثي.

ويقدّر مصدر تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن يتم الاتفاق مع المسؤولين الأمريكيين على مبادئ إنهاء الحرب بحلول 7 أكتوبر المقبل، حتى وإن امتد تنفيذها لنهاية العام الجاري.

