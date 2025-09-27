إعلان

حزب الله: إسرائيل توقعت سقوطنا لكننا رممنا صفوفنا ولن نترك السلاح

كتب : مصراوي

07:16 م 27/09/2025

وكالات

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاس، السبت، أن جماعته على العهد ومستمرة ولن تترك الساحات ولن تتخلى عن السلاح.

وأشار قاسم، إلى أن حزب الله واجه حربا كبيرة عالمية بدعم أمريكي أوروبي بهدف إنهاء المقاومة حتى تتوسع إسرائيل، مضيفا أن "إسرائيل توقعت أن نسقط عندما تلقينا ضربة قاسية لكننا استعدنا المبادرة ورممنا صفوف الحزب".

وأوضح قاسم، أن حزب الله استطاع منع إسرائيل من تحقيق هدفها بإنهاء المقاومة، لافتا إلى أن إسرائيل واصلت عدوانها والولايات المتحدة واصلت ضغوطاتها لتحقق بالسياسة ما لم تستطع إسرائيل تحقيقه بالقوة.

وقال قاسم، إن حزب الله استطاع أن يبقى في الميدان وحاضر للدفاع في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن المبعوث الأمريكي للبنان قال إن إسرائيل لن تنسحب من النقاط الخمس وطلب من الحكومة أن تنزع سلاح الحزب وأعطى مشروعية لاستمرار إسرائيل بالقتال.

