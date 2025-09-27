إعلان

12 دولة تشكل تحالفًا لدعم السلطة الفلسطينية ماليا

كتب : مصراوي

11:34 ص 27/09/2025

وكالات

أعلنت 12 دولة، بينها فرنسا والمملكة المتحدة واليابان والسعودية وإسبانيا، الجمعة، إنشاء تحالف يهدف إلى دعم السلطة الفلسطينية ماليًا، في وقت تحتجز إسرائيل عائدات الضرائب المخصصة لها.

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان، إن التحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية "أُنشئ استجابة للأزمة المالية الطارئة وغير المسبوقة" التي تواجهها.

ويهدف هذا التحالف إلى الحفاظ على استقرار مالية السلطة الفلسطينية وقدرتها على الحكم، وتوفير الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن "وهي كلها أمور ضرورية للاستقرار الإقليمي وللحفاظ على حل الدولتين".

وأمس الجمعة، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن 159 دولة أعلنت الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدًا أن المملكة السعودية ستقدم تمويلًا بقيمة 90 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية.

المملكة المتحدة اليابان السعودية إسبانيا السلطة الفلسطينية إسرائيل

