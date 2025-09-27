روسيا: لافروف يؤكد رفض بلاده لاستخدام القوة ضد الدول ذات السيادة



نيويورك- (د ب أ)

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، رفضه القاطع لاستخدام القوة ضد الدول ذات السيادة.

وقالت الخارجية الروسية في بيان نقلته اليوم السبت وكالة سبوتنيك: "أكد لافروف رفضه القاطع لاستخدام الضغط القسري على الدول ذات السيادة كأداة للسياسة الخارجية."

وأعرب لافروف، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل في الأمم المتحدة، عن" تضامنه مع القيادة الفنزويلية في مواجهة التهديدات الخارجية المتزايدة ومحاولات التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدًا دعمه الكامل لجهود كاراكاس لحماية السيادة الوطنية".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه تم خلال المحادثات بين لافروف وجيل على نهج مشترك تجاه معظم القضايا المدرجة على جدول الأعمال العالمي الحالي، وتحديد خطوات أخرى لتعميق تنسيق السياسة الخارجية في المحافل المتعددة الأطراف، وخاصة داخل مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار الوزيران إلى التطور الديناميكي للشراكة الاستراتيجية بين موسكو وكاراكاس واتفقا على مواصلة تعزيزها، مع التركيز على تعميق الحوار السياسي وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والعلمية والتقنية وتوسيع التبادلات الثقافية والإنسانية والتعليمية.

وفي 19 أغسطس/آب الماضي، أعلنت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لنشر "جميع عناصر القوة الأمريكية" لمكافحة تهريب المخدرات، دون استبعاد إمكانية شن عملية عسكرية في فنزويلا، بحسب ما أوردته سبوتنيك.