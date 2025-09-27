%53 من الإسرائيليين يدعمون خطة ترامب لإنهاء حرب غزة

وكالات

أفاد استطلاع لصحيفة "معاريف" العبرية، بأن %53 من الإسرائيليين يدعمون خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، بينما يعارضها 17%.

وذكر الاستطلاع، أن %41 من ناخبي الائتلاف الحكومي يؤيدون خطة ترامب مقابل 33% يعارضونها، وأن %72 من أنصار المعارضة يؤيدون خطة الرئيس الأمريكي و4% فقط يعارضونها.

وأمس الجمعة، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب غزة، بالرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اليوم نفسه أقر مواصلة الحرب.

وأفاد مصدر مطّلع لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن إدارة ترامب اقترحت خطة من 21 نقطة تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة، تنص على الإفراج عن جميع الأسرى خلال 48 ساعة من توقيع الاتفاق مقابل انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال الإسرائيلية.

ووفقًا للمصدر، فإن الخطة لا تتضمن جدولًا زمنيًا محددًا لانسحاب قوات الاحتلال، وتنص على أن إسرائيل لن تهاجم قطر مرة أخرى، وتحظر التهجير القسري من غزة، كما تمنع أي دور مستقبلي لحماس في حكم القطاع.





