تظاهرات حاشدة في أمريكا تطالب باعتقال نتنياهو "صور وفيديو"

شهدت مدينة نيويورك، احتجاجات ومظاهرات واسعة اليوم الجمعة، شارك فيها آلاف المتظاهرين، اعتراضًا على خطاب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث رفع المشاركون شعارات تطالب بوقف الحرب على غزة وإلقاء القبض على نتنياهو.

ووفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية، بدأ المتظاهرون احتشادهم في ميدان تايمز سكوير، قبل أن ينطلقوا في مسيرة كبيرة نحو مبنى الأمم المتحدة اعتراضًا على كلمة نتنياهو.

Thousands gather in New York City to demand the arrest of war criminal Netanyahu. pic.twitter.com/EM2TxacSEu — The Resonance (@Partisan_12) September 26, 2025

وخلال الفيديوهات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر المتظاهرون وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها: "أوقفوا المساعدات الأمريكية لإسرائيل"، و"اعتقلوا مجرم الحرب نتنياهو"، و"توقفوا عن تجويع غزة الآن".

وبحسب شرطة نيويورك، فإن المشاركين وصلوا لنحو 2000 شخص عند انطلاق المسيرة نحو مقر الأمم المتحدة، بعد انتهاء خطاب نتنياهو، حيث امتلأت شوارع رئيسية مثل الشارع 42 والجادة السادسة، ما أدى إلى إغلاق عدة بلوكات أمام حركة المرور.

وقبل وصول نتنياهو إلى نيويورك نظم مجموعة من الأشخاص وقفات قرب الفندق الذي يقيم فيه في المنطقة الشرقية العليا تحت شعار "لا نوم لنتنياهو"، وتم القبض على 14 شخصاً خلال تلك الفعاليات، وفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية.

وداخل قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، انسحب عشرات الدبلوماسيين أثناء صعود رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المنصة لإلقاء كلمته.

ومع دعوة رئيس الجلسة إلى النظام، تعالت صيحات الاستهجان والتشجيع بينما غادر المندوبون القاعة، تاركين مقاعد شاسعة فارغة.

استخدم بنيامين نتنياهو خطابه للتحدث مباشرة إلى الأسرى في غزة وإلى المقاومة، كما أمسك نتنياهو بخريطة وشطب التهديدات التي قال إنه تم القضاء عليها.