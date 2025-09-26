البرازيل: الاعتراف بدولة فلسطينية ليس معاداة للسامية

وكالات

قال وزير خارجية البرازيل ماورو فييرا، إنه لا يمكن استخدام التجويع كسلاح في الحرب على غزة، وينبغي إنهاء الصراع ووقف إطلاق النار ووضع حل للقضية الفلسطينية.

وأضاف فييرا خلال تصريحات لقناة الجزيرة، أن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس معاداة للسامية، لافتًا إلى "أن هناك كثير من المدنيين فقدوا أرواحهم بسبب الانتقام الإسرائيلي وهذا أمر غير مقبول لان ما يجري في غزة إبادة جماعية".

وأكد أن الوافد البرازيلي انسحب أثناء كلمة نتنياهو في الأمم المتحدة، مضيفًا أن الانسحاب أثناء كلمة رئيس حكومة الاحتلال يظهر اعتراض الدول على ما يحدث في غزة.

واتهم وزير الخارجية البرازيلي، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالشلل، موضحًا:"رأينا موقفه الضعيف تجاه حرب دامت عامين تجاه شعب أعزل

وعن أسطول الصمود، قال الوزير البرازيلي: "نتابع سير أسطول الصمود والتهديدات الإسرائيلية تجاهه وأخطرنا تل أبيب بأنهم مسؤولون عن أمن السفن".