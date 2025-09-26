حماس: نتنياهو هو المسؤول عن تعطيل إطلاق أسراه

وكالات

علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، على كلمة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة.

وقالت حماس، خلال بيان لها اليوم الجمعة، إن نتنياهو وحده المسؤول عن تعطيل الوصول إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح أسراه بإصراره على استمرار العدوان.

وأشارت إلى أن "ما أعلنه نتنياهو بشأن سعيه للسيطرة على قطاع غزة وزرع حكومة عميلة وهمٌ خالص لن يتحقق وشعبنا لن يسمح به".

وأكدت أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، حق أصيل غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، موضحة:"شعبنا متمسك بأرضه وسيبقى على طريق التحرير والعودة حتى إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

ونوهت حماس، إلى أن مقاطعة غالبية وفود الدول لكلمة نتنياهو، تعكس عمق العزلة الدولية التي باتت تحاصره.

وكان طالب نتنياهو خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، من قادة حماس تسليم السلاح وإطلاق سراح الأسرى، موضحا: "أقول لقادة حماس سلموا سلاحكم وأطلقوا سراح كل الأسرى وإن لم تفعلوا ذلك فإن إسرائيل ستطاردكم".

وزعم رئيس حكومة الاحتلال، أن "إسرائيل ستسيطر على قطاع غزة، وسيتم إنشاء سلطة مدنية فيه"، مضيفًا: "إسرائيل والولايات المتحدة تواجه تهديدا مشتركا وهو الإرهاب".

كما وجه رسالة للأسرى الإسرائيليين، قائلا "أقوال للأسرى في غزة نحن لم ننسكم ولن نستسلم ولن ندخر جهدا حتى نعيدكم إلى دياركم، أعدنا 207 أسير لكن هناك 48 رهينة لا يزالون في أنفاق غزة بينهم 20 على قيد الحياة".

وزعم نتنياهو، بأن الذين يشنون الحروب على إسرائيل سيختفون، وسيحل محلهم صناع السلام، لافتًا إلى أن الشرق الأوسط سيكون مختلفا خلال الأعوام المقبلة.

وقال نتنياهو: "إن صعود إسرائيل لا يعني أن محاولات القضاء علينا انتهت وسنواجه هذه المحاولات".