بالفيديو.. مغادرة أغلب الوفود قبيل كلمة نتنياهو أمام الأمم المتحدة

وكالات

انسحب عدد من الوفود قبل كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن ممثلو عشرات الدول غادروا القاعة قبيل بدء نتنياهو خطابه أمام الجمعية العامة، في أحدث احتجاج علني هذا الأسبوع على إسرائيل وأفعالها في غزة.

ويواجه نتنياهو، المتهم بارتكاب جرائم حرب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية ، ضغوطًا شديدة في الداخل والخارج، ولا يزال متمسكًا بموقفه.

هذا الأسبوع، اعترفت نحو 10 دول، بما في ذلك حلفاء إسرائيل منذ فترة طويلة فرنسا وبريطانيا وكندا، بالدولة الفلسطينية كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز حل الدولتين للصراع.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة وزعت رسالة رسمية على الوفود في نيويورك، دعتهم فيها إلى تنفيذ انسحاب منسق من قاعة الجمعية العامة أثناء إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابه المقرر عصر اليوم الجمعة.

وقال موقع "والا" الإسرائيلي، إن الرسالة طلبت من الوفود "إحضار أكبر عدد ممكن من الموظفين" إلى قاعة الاجتماع ومعرض الزوار منذ ساعات الصباح، ثم الانسحاب الجماعي بمجرد إعلان رئيس الجمعية العامة صعود نتنياهو إلى المنصة.

ووفقًا للرسالة، فإن الخطوة تهدف إلى "توجيه رسالة حازمة إلى نتنياهو وحكومته بأن لا أحد مستعد للتواطؤ في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والاحتلال غير المشروع"، مع الحرص على إبراز الصورة أمام الرأي العام العالمي.

ومن جانبها، أدانت إسرائيل على لسان سفيرها لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الخطوة الفلسطينية، ووصفها دانون في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، بأنها "عرض رخيص ومثير للشفقة".