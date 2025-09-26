قيادي في حماس: هجوم 7 أكتوبر خلق "لحظة ذهبية" للقضية الفلسطينية |فيديو

وكالات

دافع القيادي في حركة حماس، غازي حمد، عن تنفيذ الحركة لهجوم 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل، قائلًا لشبكة "سي إن إن"، إنها خلقت "لحظة ذهبية" للقضية الفلسطينية.

وقال حمد: "أعلم أن الثمن باهظ للغاية بعد هجوم 7 أكتوبر ولكن ما الخيار البديل!"، موضحًا أن المفاوضات "تجمّدت" بعد الغارة الإسرائيلية على الوفد المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد أنه إذا أُقيمت دولة فلسطينية فسيتم تسليم سلاح حماس إلى الجيش الفلسطيني، مردفًا: "لكن لا يُمكن استبعاد حماس من القضايا الفلسطينية ولن نستسلم أبدًا".

وجاءت تعليقات حمد في اليوم نفسه الذي أدان فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس هجوم 7 أكتوبر في خطاب عبر الفيديو أمام الأمم المتحدة، قائلًا: "ما جرى في 7 أكتوبر لا يمثل الشعب الفلسطيني ولا نضاله العادل من أجل الحرية والاستقلال".