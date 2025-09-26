إعلان

نتنياهو يأمر الجيش بوضع مكبرات صوت في غزة لبث خطابه أمام الأمم المتحدة

كتب : مصراوي

11:59 ص 26/09/2025

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وكالات

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات للجيش بتركيب مكبرات صوت في جميع أنحاء قطاع غزة حتى يتسنى بث خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على الهواء مباشرة لسكان القطاع، وفق ما أفادت وسائل إعلام عبرية.

وبحسب القناة 12، أعرب الجيش عن معارضته لهذا الأمر، لأنه سيطلب من الجنود مغادرة مواقعهم ودخول مناطق في قطاع غزة تزيد من خطر استهدافهم من قِبل عناصر حركة حماس.

ورغم ذلك، أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن الجيش لن يتجاهل طلب مكتب رئيس الوزراء، ويستعد لبث خطاب نتنياهو في كافة أنحاء غزة، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ومن المقرر أن يبدأ نتنياهو خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عند الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي. وأشارت "تايمز أوف إسرائيل"، إلى أن رئيس الوزراء سيركز خطابه في المقام الأول على مهاجمة الاعتراف الغربي بدولة فلسطينية مستقلة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قطاع غزة الجمعية العامة للأمم المتحدة

