وكالات

بعد إحياء حزب الله الذكرى الأولى لاستشهاد الأمين العام السابق للحزب حسن نصرالله بإضاءة صخرة الروشة في بيروت اليوم الخميس رغم تحذير الحكومة اللبنانية، طلب رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، من وزراء الداخلية أحمد الحجار والعدل عادل نصار والدفاع ميشال منسى اتخاذ تدابير فعالة بحق منظمي فعالية الروشة في بيروت.

وأكد أن حزب الله خالفوا مضمون الموافقة الممنوحة من قبل محافظ مدينة بيروت، والتي شددت على "عدم إضاءة صخرة الروشة مطلقاً لا من البر ولا من البحر أو وضع أي صور عليها".

وقال سلام في تصريح مسائي: "ما حصل اليوم في منطقة الروشة يشكل مخالفة صريحة لمضمون الموافقة المعطاة من قبل محافظ مدينة بيروت. هذا الانقلاب على الالتزامات الصريحة من الجهة المنظمة ينعكس تلقائياً على مصداقيتها في التعاطي مع الدولة".

وأضاف: "اتصلتُ بوزراء الداخلية والعدل والدفاع وطلبتُ منهم اتخاذ تدابير فورية، بما في ذلك توقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق لينالوا جزاءهم وفق القوانين المرعيّة".

وأكد أن ما جرى "لن يثنينا عن قرار إعادة بناء مؤسسات الدولة، بل يزيدنا إصراراً على تحقيق هذا الاستعداد الوطني".

وكان حزب الله قد أحيا مساء اليوم الخميس فعالية في محيط صخرة الروشة ببيروت، حيث تمّت إضاءتها بصورتي الأمينين العامين السابقين للحزب، حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، في الحفل السنوي الأول لهما.

وخلال الفعالية، أضيئت الصخرة أيضاً بألوان العلم اللبناني، كما رُسمت جداريات ظهر فيها سعد الحريري ووالده رفيق الحريري يتوسطهما حسن نصر الله، مرفقة بعبارة "إنا على العهد يا نصر الله".