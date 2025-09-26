أثارت صورة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة نتنياهو قبل مغادرتهم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب تنسيق أزيائهم، الذي انتقده عدد كبير من الإسرائيليين نظرًا لتشابه ألوان ملابس الزوجين إلى حد كبير مع ألوان العلم الفلسطيني.

غادر نتنياهو يوم الأربعاء، إلى نيويورك، لإلقاء خطابه في الأمم المتحدة، متبعًا مسارًا جويًا طويلًا وغير معتاد لتجنب الأجواء الأوروبية، كإجراء احترازي ضد احتمال تنفيذ مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية.

قبل صعودهم الطائرة، التقط نتنياهو وزوجته الصور التقليدية قبل الإقلاع. وقد أثار اختيار الألوان في ملابسهم المصممة بعناية انتباه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على الفور. ارتدى نتنياهو بدلة كلاسيكية سوداء مع قميص أبيض رسمي وربطة عنق حمراء.

أما سارة نتنياهو، التي تدير اختياراتها للأزياء المصممة ساندرا رينجل، فارتدت بدلة مصممة بلون أخضر داكن مع طيات ساتان، فوق قميص أساسي فاتح تقريبًا يميل إلى لون النعناع. مجتمعة، تشكل الألوان؛ الأسود، الأبيض، الأحمر، والأخضر، ألوان العلم الفلسطيني.

سرعان ما انتشرت الصورة بشكل واسع، وأثارت موجة من التعليقات، شملت ردود فعل إسرائيلية ومؤيدة للفلسطينيين على حد سواء. كتب أحد المتابعين الإسرائيليين على صفحة نتنياهو على إنستجرام: "اختيار ناجح جدًا من المصممة لارتدائهم ألوان العلم الفلسطيني." وأضاف آخرون تعليقات ساخرة مثل: "هل ارتديتم ألوان الدولة الفلسطينية، أم هذه ألوان سبارتا؟" "تبدون مثل العلم الفلسطيني".