صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب.. وهروب الإسرائيليين إلى الملاجئ

وكالات

أكد موقع يديعوت أحرونوت الإسرائيلي، أن ملايين الإسرائيليين دخلوا إلى الملاجئ إثر إطلاق صاروخ من اليمن، على منطقة تل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل.



وفقًا لقناة 12 الإسرائيلية، دوت صافرات الإنذار، مساء اليوم الخميس، في منطقة تل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل، بعد رصد صاروخ إطلاق من اليمن.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه رصد صاروخ أطلق من اليمن وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراضه.

وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من استهداف إسرائيل لحي سكنيا في شارع الرقاص بمديرية معين بالعاصمة صنعاء.

في وقت سابق، قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، إن الهجوم الذي شنه العدوان الإسرائيلي اليوم الخميس، استهدف حيا سكنيا في شارع الرقاص بمديرية معين بالعاصمة صنعاء.

وأضافت أن العدوان الإسرائيلي استهدف محطة ذهبان الكهربائية في صنعاء وحيا سكنيا بمنطقة حدة، كما استهدف بعدد من الغارات منطقة النهدين في مديرية السبعين.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن سلاح الجو يشن غارات على اليمن، واِارت القناة 13 العبرية، إلى أن الغارات على اليمن استهدفت قادة عسكريين ومقرات قيادية ومخازن أسلحة للحوثيين.

وقالت القناة 12 العبرية، إن الهجوم الإسرائيلي على اليمن، تزامن مع الخطاب الأسبوعي لزعيم أنصار الله عبدالملك الحوثي، حيث تعرضت معسكرات ومبان حكومية في صنعاء لقصف إسرائيل.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن 11 هجوما إسرائيليا من البحر والجو استهدف المواقع الحوثية، بعد يوم من استهداف مسيرة يمنية فندقا في إيلات ما أسفر عن إصابة 23 إسرائيليا.