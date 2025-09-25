بـ 207 ملايين يورو.. إسبانيا تلغي صفقة ثالثة لشراء أسلحة من إسرائيل

وكالات

أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، بأن إسبانيا ألغت صفقة ثالثة لشراء أسلحة من إسرائيل بقيمة 207 ملايين يورو.

وفي وقت سابق، فرضت إسبانيا رسميا حظرا تاما على الأسلحة إلى إسرائيل كجزء من حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى "وقف الإبادة الجماعية في غزة".

ووافق مجلس الوزراء الإسباني على المرسوم، الذي دخل حيز التنفيذ فورا، بعد أن أعلن عنه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قبل أسبوعين، وتم بالفعل إقرار الإجراءات الأخرى، بما في ذلك حظر دخول عدد من الوزراء الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين.