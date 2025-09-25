إعلان

الدنمارك: تم استهداف مطاراتنا بهجوم هجين

كتب : مصراوي

12:35 م 25/09/2025

وزير الدفاع الدنماركي ترويلز لوند بولسن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كوبنهاجن - (د ب أ)

أعلن وزير الدفاع الدنماركي ترويلز لوند بولسن أن الطائرات المسيرة التي تم رصدها مؤخرا فوق عدة مطارات دنماركية تعد جزءا من هجوم هجين، من المرجح أن يكون مدبرا من جانب جهة محترفة.

وأدلى بولسن بهذه التعليقات في مؤتمر صحفي في كوبنهاجن.

وكان قد تم إغلاق المجال الجوي في مطار ألبورج بشمال الدنمارك مؤقتا أمس الأربعاء، بعد رصد طائرات مسيرة، حسبما قالت الشرطة، بعد يومين من وقوع حادث مماثل بالقرب من مطار كوبنهاجن.

وقالت شرطة شمال يوتلاند على منصة (إكس) إن الضباط كانوا في الموقع ويجرون التحقيقات.

وأكد مارتن سفيندسن، مدير المبيعات والتسويق بالمطار، الإغلاق لوكالة الأنباء ريتساو. وأفاد موقع تتبع الرحلات "فلايت رادار 24" بتحويل ثلاث رحلات واردة إلى مطارات أخرى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدنمارك وزير الدفاع الدنماركي ترويلز لوند بولسن الطائرات المسيرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بتفاهم أمريكي.. الجامعة العربية: نناقش تشكيل قوة استقرار عسكرية في غزة
انخفاض مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر
لأول مرة: ترامب يقدم خطة لإنهاء الحرب في غزة بدعم عربي.. فما أبرز بنودها؟