أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل مغادرته في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، عن خططه لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ولقاء الرئيس دونالد ترامب.

قال نتنياهو قبيل مغادرته: "سأعرض في الجمعية العامة حقيقة إسرائيل وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي"، مؤكدا أنه سيدين القادة الذين يريدون منح قتلة ومغتصبي وحارقي الأطفال دولة في قلب أرض إسرائيل هذا لن يحدث".

وأضاف أن لقاءه مع الرئيس ترامب سيركز على الفرص العظيمة المتاحة بعد الانتصارات العسكرية، مشيرا إلى الحاجة لـ"إعادة جميع الرهائن، وهزيمة حماس، وتوسيع دائرة السلام بعد النصر التاريخي".

واختتم تصريحه بتقديم التمنيات بـ"عام من الأمن والازدهار والسلام" لمواطني إسرائيل والشعب اليهودي.

في المقابل، نظم متظاهرون احتجاجا ضد نتنياهو في مطار بن جوريون، الأربعاء، قبيل توجيهه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحمل المتظاهرون أعلاما إسرائيلية ولافتات تدعو إلى إنهاء الحرب واستقالة نتنياهو.

وناشد أحد المتظاهرين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدة في تأمين إطلاق سراح الرهائن، كما تعهد متظاهر آخر بمواجهة نتنياهو لإنهاء الحرب و"إعادة الديمقراطية إلى إسرائيل"، وفقا لروسيا اليوم.