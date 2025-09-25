بحضور ميلانيا ترامب.. الرئيس الأمريكي يلتقي أحمد الشرع في نيويورك



وكالات

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، إن الرئيس السوري أحمد الشرع التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء اللقاء بين ترامب والشرع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ونشرت الوكالة صورا للشرع وهو يصافح ترامب، بحضور السيدة الأولى ميلانيا ترامب، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.

ويعد هذا هو الاجتماع الثاني بين الشرع وترامب، بعد لقائهما في العاصمة السعودية الرياض في مايو الماضي.

وتحدث الرئيس الشرع، الأربعاء، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثمانين عن الواقع السوري الداخلي والعلاقات الخارجية والاستثمارات على طريق إعادة الإعمار، وتطرق للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على أراضي سوريا، مؤكدا التزام بلاده باتفاق فض الاشتباك عام 1974، وفقا لسكاي نيوز.