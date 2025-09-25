إعلان

بالأعلام الفلسطينية والليبية.. تظاهرة غاضبة في مصراتة رفضا للهجوم على أسطول الصمود

كتب : مصراوي

01:47 ص 25/09/2025

احتجاجات ليبيا

وكالات

خرج عشرات المواطنين في مدينة مصراتة الليبية، في تظاهرة للتنديد بالهجوم الذي استهدف أسطول الصمود العالمي المتجه نحو غزة بهدف كسر الحصار المفروض على القطاع.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والليبية، مردّدين هتافات داعمة لمسيرة الأسطول ومؤكّدين أنّ حمايته تمثل مسؤولية إنسانية وأخلاقية، وأن أي اعتداء عليه يُعد استهدافاً مباشراً لحق الشعوب في الحرية والدعم الإنساني.

وحملت اللافتات شعارات تؤكد وقوف الشعب الليبي إلى جانب غزة، وتشدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى سكان القطاع، في رسالة واضحة برفض أي محاولات لإفشال مسيرة الأسطول أو عرقلة مهمته الإنسانية، وفقا لروسيا اليوم.

احتجاجات ليبيا

