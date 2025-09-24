مقتل 15 سوداني جراء غارة نفذها الدعم السريع على سوق بالفاشر

وكالات

أفاد عامل إغاثة ومجموعة محلية في السودان بمقتل 15 شخصا جراء غارة نفذتها قوات الدعم السريع بمسيرة، في سوق مزدحم بمدينة الفاشر في السودان.

وجاءت الغارة بعد أيام قليلة من قيام قوات الدعم السريع بقصف مسجد في المدينة، مما أسفر عن مقتل 70 شخصا على الأقل، بينهم مصلون وثلاثة أطباء.

وأكد عامل الإغاثة لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الأربعاء، بأن الغارة بالمسيرة أسفرت أيضا عن إصابة 12 شخصا.

وتحدث المصدر شريطة عدم الكشف عن هويته خشية من انتقام قوات الدعم السريع.

وذكرت لجان المقاومة في الفاشر، وهي شبكة من السكان المحليين، بمن فيهم نشطاء، يتابعون القتال والانتهاكات المرتبطة بالحرب، في بيان على فيسبوك أن الهجوم وقع صباح أمس الثلاثاء.

ووصفت لجان المقاومة في الفاشر الحادث بأنه "هجوم وحشي يأتي ضمن سلسلة لا حصر لها من المجازر المتكررة التي تنفذها قوات الدعم السريع يوميا".