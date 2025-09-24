وكالات

أعلن وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب، تمكن طهران من الحصول على معلومات استخباراتية تتضمن أسماء وعناوين وعلاقات عمل 189 متخصصا نوويا وعسكريا إسرائيليا، مشيرا إلى أن هذه القائمة لا تزال قيد الاستكمال.

وجاء الكشف عن التفاصيل الاستخباراتية، خلال بث وثائقي بعنوان "بيت العنكبوت المخفي" أعدته وزارة الأمن الإيرانية حول الإخفاقات الاستخباراتية لإسرائيل مساء اليوم الأربعاء.

وأكد خطيب، توثيق ونقل "كنز كبير" من المعلومات المتعلقة بالقدرات النووية والتسلح الإسرائيلي، موضحا أن هذه العملية تأتي في إطار جهد عملياتي واستخباراتي إيراني متكامل وقوي.

وأشار خطيب، إلى أن الوثائق التي نُقلت إلى إيران تشمل ملايين الصفحات من المعلومات القيمة والمتنوعة بشأن المشاريع العسكرية السابقة والجارية لإسرائيل، بما في ذلك تفاصيل إعادة تأهيل وتطوير الأسلحة النووية القديمة، وكذلك مشاريع مشتركة مع الولايات المتحدة ودول أوروبية.

خاص #تسنيم | توثيقات حصرية لوزارة الاستخبارات الايرانية من داخل مفاعل #ديمونا الاسـ.رائيلي pic.twitter.com/Pvx2kQaF8r — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) September 24, 2025

وأوضح خطيب، أن إيران تمكنت من الحصول على معلومات وافية عن الهيكل الإداري والمسؤولين عن الأسلحة النووية في إسرائيل، إضافة إلى قوائم تتضمن أسماء الباحثين والعلماء ومديري المشاريع العسكرية "ضد الإنسانية"، بمن فيهم علماء أمريكيون وأوروبيون، مع عناوين شركاتهم ومنشآتهم وشركائهم.

وفي أثناء ذلك، نشرت وزارة الاستخبارات الإيرانية "صورا حصرية" من داخل مفاعل "ديمونا" النووي في إسرائيل، بعد إعلان الوزارة كشف تفاصيل الأنشطة النووية الإسرائيلية

من داخل "ديمونا"

وقال التلفزيون الإيراني، إن الوثائق والصور المنشورة جزء من سلسلة عمليات استخباراتية توصلت خلالها القوات الإيرانية إلى المراكز الحساسة داخل "ديمونا"، وكذا كشف جوانب من برنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي.

ونوّه التلفزيون الإيراني، إلى أن تسريب المعلومات الاستخباراتية يهدف إلى تسليط الضوء على "الإخفاقات والتهديدات النووية الإسرائيلية" أمام الرأي العام العالمي.