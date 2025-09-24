إعلان

مايوركا الإسباني يتعاقد مع دونالد ترامب

ريال مايوركا الإسباني

(د ب أ)

لم يتردد ريال مايوركا الإسباني لكرة القدم في التعاقد مع النجم الصغير اللاعب "دونالد ترامب" وضمه لفريق البراعم بالنادي.

وقرر المديرون الرياضيون للنادي التعاقد مع ترامب 8 سنوات، والذي بدأ تطوره في نادي سيوتات دي بالما، بهدف تزويد اللاعب بالأدوات اللازمة لمواصلة تطوره خلال الأعوام المقبلة، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لمحطة "أوندا سيرو" الإسبانية، اليوم الأربعاء.

وينجح قليل من اللاعبين الذين ينضمون للنادي وهم أطفال في الصعود للفريق الأول، وفي التشكيلة الحالية، تحقق ذلك فحسب مع خافي يابريس وديفيد لوبيز.

وبالطبع ليس للصغير ترامب أي علاقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم أن مصادفة تشابه الأسماء أثارت دهشة المهتمين بكرة القدم في جزر البليار.

ووالد ترامب الصغير من نيجيريا، ولكنه ولد في مستشفى جامعة سون إسباسيس في أغسطس عام 2017.

