وكالات

دوّت صفارات الإنذار، مساء الأربعاء، بمدينة إيلات جنوبي إسرائيل بسبب مسيّرة أطلقتها جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.

وذكرت وسائل إعلام عبري، أن مسيّرة حوثية اخترقت أنظمة الدفاع الجوي وأصابت منطقة سياحية مركزية في إيلات، مشيرة إلى أن المسيرة انفجرت بالقرب من فندق ما تسبب في أضرار جسيمة ونشوب حريق في المنطقة.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود" الحمراء، بإصابة 20 شخصا بينهم 2 في حالة حرجة، وفق القناة 12 العبرية.

وأشارت وسائل الإعلام العبرية، إلى أن المسيّرة حلّقت على ارتفاع منخفض ما أدى إلى تأخر رصدها وأعاق عملية اكتشافها واعتراضها بمنظومة القبة الحديدية، لافتة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيقا لمعرفة أسباب الفشل.

ونقلت القناة 12 العبرية عن شاهد عيان، قوله إنه رأى محاولات اعتراض المسيرة في السماء بينما كانت في طريقها إلى الفندق والملجأ، قبل سماع دوي انفجار، موضحا أنه فوجئ بدمار واسع تسببت به المسيرة: "رأينا السوبر ماركت محطما.. وأشجار النخيل تحترق، وصلت فرق الإنقاذ وبدأت بإجلاء الناس من موقع الحادث".

ويُعد حادث اليوم، الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوعين؛ إذ سبق وأن استهدف الحوثيون بمسيرة مدينة إيلات.

وأوضحت القناة 12 العبرية، أن تحقيق جيش الاحتلال الإسرائيلي يركز على اكتشاف احتمالية وجود عطل فني أو بشري.