بينهم حالات حرجة.. إصابة 19 إسرائيلي جراء الهجوم الحوثي

كتب : مصراوي

06:54 م 24/09/2025

الإسعاف الإسرائيلي

وكالات

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ارتفاع عدد المصابين إلى 19 بينهم 2 في حالة خطيرة جراء سقوط طائرة مسيرة في إيلات جنوبي إسرائيل.

وأكد جيش الاحتلال، أن مسيرة أطلقت من اليمن سقطت في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل، مشيرًا إلى أن فرق البحث والإنقاذ تعمل في منطقة إيلات، بعد تلقي بلاغ عن سقوط مسيرة أطلقت من اليمن.

وقالت القناة 12 العبرية، إن "صفارات الإنذار دوّت في مدينة إيلات مساء اليوم، بعدها سقطت طائرة حوثية مُسيّرة في محيط المدينة، على ما يبدو قرب أحد الفنادق، وتقوم قوات الأمن بعزل الموقع، ويُشتبه في وقوع أربع إصابات وأضرار مادية".

