إسبانيا: سنمنع دخول وزراء إسرائيليين رفضوا حل الدولتين إلى أوروبا

كتب : مصراوي

06:46 م 24/09/2025

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس

وكالات

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الأربعاء، إن قتل الفلسطينيين الأبرياء في غزة تجاوز للقانون الدولي والإنساني.

وأشار مانويل ألباريس في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن اليوم الغالبية من المنظومة الأوروبية باتت تعترف بدولة فلسطينية، مضيفا "لا أرى لماذا ينبغي أن يفرض على الشعب الفلسطيني أن يحرموا من بلدهم للأبد".

وأوضح أن الاعترافات بدولة فلسطين التي بدأتها إسبانيا تمدها بالقوة لمواصلة العمل على ذلك، مؤكدا أن مدريد والاتحاد الأوروبي لن تعترف بأي ضم إسرائيلي غير شرعي للضفة الغربية.

وذكر مانويل ألباريس، أن إسبانيا وافقت على حظر كامل للتصدير لإسرائيل أو للتجارة مع المستوطنات، مشيرا إلى أن بلاده تعمل أكثر من أي بلد آخر على تحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية.

وكشف وزير الخارجية الإسباني، أنه سيُمنع دخول الوزراء الإسرائيليين الذين رفضوا حل الدولتين إلى أوروبا، موضحا أن إسرائيل تنشر الأكاذيب عن الشعب الإسباني بأنه معاد للسامية.

وأضاف وزير الخارجية الإسباني: "لإسرائيل الحق في امتلاك دولتها ولكنه حق أيضا للشعب الفلسطيني، ولن نكف حتى تنتهي من كل ما تفعله إسرائيل من إبادة في غزة".

