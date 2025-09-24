27 قتيلاً وجريحاً في هجوم مسيّرة على سوق شعبية في الفاشر

أعلنت لجنة إغاثة سودانية، مساء الثلاثاء، مقتل وإصابة أكثر من 27 شخصاً في هجوم نفذته قوات الدعم السريع بطائرة مسيّرة على سوق شعبية بمدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور غربي السودان.

وأكدت "لجنة مقاومة الفاشر" أن الطائرة المسيّرة استهدفت سوقاً مكتظة بالمدنيين، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين قتيل وجريح، ووصفت الهجوم بأنه "جريمة جديدة" تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تُتهم بها قوات الدعم السريع.

وأوضحت اللجنة أن هذا الاعتداء يأتي في إطار "مجازر متكررة ومنهجية" تُنفذ يومياً بحق المدنيين في الفاشر ومحيطها. ولم تُصدر قوات الدعم السريع أي تعليق حتى الساعة 20:25 بتوقيت جرينتش.

وكان الجيش السوداني قد اتهم، الجمعة الماضي، قوات الدعم السريع بشن غارة جوية استهدفت مسجد الصافية بحي الدرجة الأولى قرب مخيم أبوشوك للنازحين في الفاشر، ما أسفر عن مقتل أكثر من 75 مصلياً.

وتفرض قوات الدعم السريع حصاراً على مدينة الفاشر منذ 10 مايو 2024، على الرغم من التحذيرات الدولية بشأن خطورة المعارك، باعتبار المدينة مركزاً للعمليات الإنسانية في ولايات دارفور الخمس.

ومنذ اندلاع الحرب في السودان منتصف أبريل 2023، قُتل أكثر من 20 ألف شخص، فيما نزح أو لجأ نحو 15 مليوناً، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة صادرة عن جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.