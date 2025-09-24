إعلان

زيلينسكي ورئيسا إيران وسوريا يتحدثون اليوم في الأمم المتحدة

كتب : مصراوي

12:50 م 24/09/2025

فولوديمير زيلينسكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

من المقرر أن يلقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة اليوم الأربعاء، في ثاني أيام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما سيتحدث اليوم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس السوري أحمد الشرع، في الاجتماع الذي سيبدأ التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش) في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وعلاوة على ذلك، من المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي قضية الذكاء الاصطناعي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فولوديمير زيلينسكي الجمعية العامة للأمم المتحدة سوريا ايران

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

النيابة العامة تحذّر: نشر المقاطع على السوشيال يضر المجتمع ويُعرّض للمساءلة
نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية بالتعليم العالي.. رابط مفعل و4 خطوات
مصر تطرح رؤيتها لليوم التالي في غزة.. ومدبولي: القضاء على حماس عسكريا لن ينجح
3 أرقام تاريخية لـ فيستون ماييلي بعد فوز بيراميدز على أهلي جدة
شبورة ورياح واضطراب ملاحة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة