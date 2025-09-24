زيلينسكي ورئيسا إيران وسوريا يتحدثون اليوم في الأمم المتحدة

(د ب أ)

من المقرر أن يلقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة اليوم الأربعاء، في ثاني أيام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما سيتحدث اليوم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس السوري أحمد الشرع، في الاجتماع الذي سيبدأ التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش) في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وعلاوة على ذلك، من المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي قضية الذكاء الاصطناعي.