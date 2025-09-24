إعلان

وفاة 14 شخصًا وفقدان 129 جراء إعصار "راجاسا" في تايوان

كتب : مصراوي

12:13 م 24/09/2025

د ب أ

قالت إدارة الإطفاء في تايوان، الأربعاء، إن 14 شخصاً لقوا حتفهم في منطقة هوالين السياحية الشهيرة بشرق البلاد، بينما اُعتبر 129 آخرون في عداد المفقودين بعد أن فاضت بحيرة بمنطقة جبلية وغمرت بلدة أثناء‭‭‭‭ ‬‬‬‬الإعصار.

وتتعرض تايوان منذ الإثنين، لأمطار ورياح شديدة جراء إعصار "راجاسا" العنيف الذي يضرب الساحل الجنوبي للصين وهونج كونج.

وفاضت البحيرة، التي تشكلت بفعل انهيارات أرضية ناتجة عن أمطار غزيرة في السابق، الثلاثاء، لتجتاح موجة مياه عارمة بلدة قوانجفو.

وقالت السلطات التايوانية، إن جميع الضحايا والمفقودين من منطقة قوانجفو، حيث جرفت المياه جسراً رئيسياً يربط ضفتي نهر.

وذكر أحد سكان قرية داما، التي يقطنها نحو ألف شخص وتقع ضمن نطاق بلدة قوانجفو، إن القرية غمرتها المياه بالكامل ولا يزال كثير من السكان عالقين فيها.

وصباح الأربعاء، دوت صافرات سيارات الشرطة في قوانجفو، محذرة من فيضان جديد، مما دفع السكان إلى الفرار نحو مناطق أكثر أماناً، وسط صيحات السكان وعناصر الإنقاذ الذين كانوا يقولون "المياه قادمة. اهربوا بسرعة".

إعصار راجاسا تايوان منطقة هوالين السياحية

