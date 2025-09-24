أبرزهم مصر.. تفاصيل خطة ترامب التي ناقشها مع مسؤولي 8 دول إسلامية

اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة مع قادة من دول عربية وإسلامية لبحث تطورات الوضع في غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتحرير الأسرى.

وقال الرئيس الأمريكي للقادة إن هذا الاجتماع هو "الأهم" الذي عقده خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وشارك في الاجتماع، من بين آخرين، مسؤولين من مصر والإمارات وقطر والسعودية والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان، حيث ركز النقاش على إنهاء الحرب في غزة وسبل التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في القطاع.

ونقلت رويترز، أن الاجتماع تناول أيضًا قضية الإفراج عن جميع الأسرى، واتخاذ خطوات لمعالجة الأزمة الإنسانية الخطيرة في غزة.

في بداية الاجتماع، توجه ترامب إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي جلس إلى جانبه، وقال له: "سنجعلها جلسة مهمة". وأضاف: "نحن ذاهبون لإنهاء الحرب في غزة، ربما حتى الآن".

وفي الاجتماع، عرض ترامب على القادة المبادئ الأساسية للولايات المتحدة لإنهاء الحرب في غزة. وهذه هي المرة الأولى التي يعرض فيها الرئيس الأمريكي خطة لإنهاء الحرب منذ توليه المنصب في يناير.

وتشمل المبادئ التي عرضها ترامب، وفقًا للتقديرات: الإفراج عن جميع الأسرى، إنهاء الحرب، انسحاب إسرائيل من غزة، وخطة لليوم التالي للحرب تحدد الجهة الحاكمة التي ستدير قطاع غزة – من دون مشاركة حركة حماس. كما يريد الأمريكيون الحصول على موافقة الدول العربية لإرسال قوات عسكرية إلى غزة لتمكين الانسحاب الإسرائيلي، إضافة إلى الحصول على تمويل من الدول العربية والإسلامية لإعادة إعمار القطاع.

وفي وقت لاحق، أشار ترامب إلى الاجتماع الذي من المقرر أن يعقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل. وقال عن الحرب: "لقد طال الأمر كثيرًا، نحن نريد الأسرى"، ثم أخطأ مجددًا في عدد الأسرى لدى حماس. وأضاف: "هناك 20 أسيرًا على قيد الحياة و38 قتيلًا"، وتعهّد: "سننهي الحرب في غزة".