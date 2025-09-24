ترامب يهدد شبكة إيه بي سي بسبب برنامج تلفزيوني

(د ب أ)

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء، عودة المذيع جيمي كيميل لبرنامجه على شبكة " إيه بي سي"، مشيرا إلى احتمالية اتخاذه لإجراء قانوني ضد الشبكة.

وكتب ترامب عبر منصته الاجتماعي تروث سوشيال " لا أستطيع أن أصدق أن شبكة ايه بي سي للأخبار المزيفة أعادت جيمي كيميل إلى وظيفته".

واتهم المذيع بكونه " ذراعا " للديمقراطيين، ووصفه بأنه يمثل مساهمة انتخابية غير قانونية، بدون تقديم دليل.

وأضاف" أعتقد أننا سنختبر إيه بي سي بهذا الشأن". وأضاف أنه في المرة الأخيرة التي أقام فيها قضية ضد الشبكة، اضطرت لأن تدفع له ملايين الدولارات، وأشار إلى أنه يبدو أنه نظرا للوضع الحالي يمكن أن يكون الأمر أكثر ربحا.

وقد ذكرت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) أن جيمي كيميل عاد إلى برنامجه الحواري الليلي يوم الثلاثاء، بعد إيقاف استمر ما يقرب من أسبوع، وكاد يجهش بالبكاء قائلا إنه لم يكن يحاول إطلاق مزحة بشأن مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك.

وقال كيميل، وقد انكسر صوته: "ليست لدي أوهام بشأن تغيير رأي أي شخص، لكن أريد أن أوضح أمرا لأنه مهم بالنسبة لي كإنسان، وهو أن تفهموا أنه لم يكن في نيتي أبدا الاستهانة بجريمة قتل شاب. لا أعتقد أن هناك ما هو مضحك في ذلك"