دون خسائر.. طائرات مسيرة تُطلق مقذوفات على أسطول الصمود



وكالات

أطلقت مسيرات مقذوفين على سفينتين من سفن أسطول الصمود، فجر اليوم الأربعاء، دون أن يتم تسجيل أضرار بشرية أو مادية.

وتم تفعيل بروتوكول الخطر على جميع سفن أسطول الصمود بعد استهدافه بمقذوفين من قبل مسيرات، إذ أنه بجانب ذلك، حلقت 5 مسيرات فوق السفينة دير ياسين الجزائرية.

وكتب المخرج المصري المشارك بالأسطول باسل رمسيس في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "نحن بخير فوقنا مسيرات استهدفت 4 قوارب بمادة لها رائحة غازية وبمفرقعات تقذف في البحر، من ضمنها قاربنا (يولارا/الناصرة) لكننا بخير- فلسطين حرة من النهر للبحر".

وكتب أسطول الصمود العالمي في بيان، إن عدّة طائرات مسيّرة أسقطت أجساما مجهولة الهوية، وتم تشويش الاتصالات، وسُمع دويّ انفجارات من عدد من القوارب.

وحذرت إسرائيل الإثنين من أنها لن تسمح لأسطول الصمود العالمي المتّجه إلى غزة والمحمّل بالمساعدات، بخرق الحصار المفروض على القطاع المدمر والمحاصر، وفقا للغد.