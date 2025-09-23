أمير دولة قطر للرئيس الأمريكي: نحن نعول عليك لمساعدة سكان غزة

قال أمير دولة قطر، خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد من القادة العرب والمسلمين، بما في ذلك مصر والسعودية وإندونيسيا وتركيا وباكستان والأردن، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن اجتماعنا هنا لوقف الحرب واستعادة الأسرى.

وأضاف أمير دولة، "نحن نعول عليك وعلى قيادتك لوضع حد لهذه الحرب ولمساعدة سكان غزة"، مؤكدً أن "الوضع أصبح سيئ جدا في غزة.

وتابع: "نحن هنا لنلتقي بك ولفعل كل ما بوسعنا لوضع حد لهذه الحرب واستعادة الأسرى، وأنت يا صديقي أيضا كان خطابك رائعا وقمت بعمل رائع".

ويعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، اجتماعا متعدد الأطراف مع عدد من القادة العرب والمسلمين، بما في ذلك مصر وقطر والسعودية وإندونيسيا وتركيا وباكستان والأردن، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقا لشبكة "سي إن إن"، وصف ترامب اللقاء بأنه "أهم اجتماع له اليوم"، إذ عقد عددا من اللقاءات مع رؤساء أوروبيين اليوم.

وقال ترامب: "هذا أهم اجتماع لي.. لقد عقدت لقاءات مهمة، لا أريد إهانة أي شخص التقيت به".

وأوضح ترامب، أنه عقد 32 اجتماعا اليوم، لكن لقاء القادة العرب والمسلمين هو الأهم من بينهم "لأننا سننهي شيئا لم يكن أن يبدأ على الأرجح (حرب غزة)"

وإلى جانب الرئيس الأمريكي، حضر وزير خارجيته ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت، فضلا عن مبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.