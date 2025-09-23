أردوغان: العالم أكبر من 5 دول ويجب إصلاح نظام مجلس الأمن

وكالات

أكد الرئيس التركي رجب أردوغان، خلال كلمته في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستستمر في تقديم الدعم لسوريا حتى تصبح دولة موحدة وآمنة ومستقرة.



وقال الرئيس التركي: "نأمل في معالجة مسألة الملف النووي الإيراني عبر الدبلوماسية والمنطقة لا تتحمل أزمات جديدة، واستقرار العراق وأمنها له أهمية بالغة لضمان رفاه المنطقة أيضًا".



وأشار إلى أن تركيا تستضيف مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، وتعمل من أجل وقف الحرب التي لا يوجد رابح فيها.



وعن أزمة أذربيجان وأرمينيا، قال الرئيس التركي: "نعمل على إحلال السلام بين أذربيجان وأرمينيا ونؤكد على أن التطبيع مع أرمينيا يسير بشكل جيد".



كما أكد أردوغان، على استمرار تركيا في بذل الجهود لحل الخلاف القائم بين الصومال وإثيوبيا، مطالبًا المجتمع الدولي بإنهاء العزلة والاعتراف بدولة شمال قبرص التركية.

وذكر الرئيس التركي: "استمرار الصراع في السودان يشعرنا بقلق عميق وجهود إحلال السلام هناك تقع على عاتق المجتمع الدولي".



ورحب الرئيس التركي، بالجهود القطرية الأمريكية التي تعمل لإحلال السلام في عدد من دول إفريقيا، مؤكدًا أن العالم أكبر من 5 دول ويجب إصلاح نظام مجلس الأمن حتى يكون العالم أكثر عدلا".