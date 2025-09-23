إعلان

وزير الخارجية الإيراني ودول الترويكا الأوروبية يناقشون مقترحات جديدة

كتب : مصراوي

08:02 م 23/09/2025

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

وكالات

قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، الثلاثاء، إن الوزير عباس عراقجي أجرى محادثات في نيويورك مع نظرائه في دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) بحضور مفوضية السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

وأشار البيان، إلى أن عراقجي استعرض مع الأوروبيين محادثات الشهور الماضية للتوصل لحلول دبلوماسية ومنع التصعيد، موضحا أنه خلال الاجتماع طُرحت بعض الأفكار والمقترحات لمواصلة الدبلوماسية.

وأكدت الخارجية الإيرانية، أنه تم الاتفاق على استمرار المشاورات مع جميع الأطراف المعنية بالملف النووي، مشيرة إلى أن عراقجي شدد على ضرورة اتخاذ الأطراف الأوروبية خطوات متقابلة ومسؤولة.

وذكرت الخارجية الإيرانية، أن عراقجي وصف الهجمات على منشآت إيران النووية بأنها نقطة مظلمة في نظام عدم الانتشار.

