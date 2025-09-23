ترامب: لا يجب السماح لإيران بامتلاك أخطر الأسلحة في العالم

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الأسلحة المدمرة هي أخطر ما يواجه العالم الآن، ويجب عدم السماح لدولة إيران بامتلاك أخطر الأسلحة في العالم.

وأضاف ترامب خلال كلمته في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، "دمرنا المرفق النووي الرئيسي في إيران وجميع قادة إيران السابقين قتلوا".

وأشار الرئيس الأمريكي، "إلى أنه تمكن من انهاء حرب إيران وإسرائيل، كما اتفق الطرفان ألا يقتتلان بعد اليوم".

انتقد ترامب، الأمم المتحدة متسائلا عن جدواها، مدّعيا أنه نجح في إنهاء 7 حروب "لا نهاية لها" بفضل توسطه في الاتفاقيات بينما لم تكن الأمم المتحدة موجودة.

وجدد ترامب، التأكيد على أنه جدير بالفوز بجائزة نوبل للسلام، لكنه في الوقت نفسه أوضح أن جائزته الحقيقية ستكون "إنقاذ الأرواح عبر إنهاء الحروب في وقت أقرب".