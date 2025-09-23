ترامب: الجميع يقول أنه يجب منحي جائزة نوبل للسلام

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا الولايات المتحدة تحول إلى صفر، بسبب سياسات إدارته الجديدة.

وخلال كلمته في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، ووجه ترمب الشكر لدولة الإكوادور "على استقبال وسجن المجرمين الذين طردناهم من الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أصبحت تحظى بالاحترام مرة أخرى بدرجة لم تحدث في الماضي بعكس الأعوام الماضية، مضيفًا "زرت الشرق الأوسط وأعدت العلاقات الثمينة مع السعودية وقطر والإمارات وغيرها من الدول".

وذكر ترمب: "الجميع يقول أنه يجب منحي جائزة نوبل للسلام لكن الجائزة الحقيقية هي إنقاذ الأرواح عبر توقف الحروب، وأمد يد القيادة والصداقة الأمريكية للأمم المتحدة ولأي دولة تريد بناء عالم أكثر أمنا وازدهارا".

وأضاف ترامب، إنه خلال السنوات الست الماضية دخل العالم عصر الأزمات الكبرى، مشيرًا إلى أن أمريكا تتمتع بأقوى اقتصاد وجيش وحدود.

واتهم ادارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، أنه ترك وراءه كارثة اقتصادية خلال سنوات حكمه، موضحًا "ورثنا كارثة اقتصادية من الإدارة السابقة من بينها ارتفاع الأسعار".

وأشار ترامب، إلى أن إدارته نجحت في التفاوض على صفقات تجارية مع العديد من دول العالم، مؤكدًا أن "كل أعضاء الناتو تقريبا التزموا رسميا بزيادة إنفاقهم العسكري إلى 5%".