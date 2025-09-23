إعلان

ترامب: خلال السنوات الماضية دخلنا عصر الأزمات الكبرى

كتب : مصراوي

05:38 م 23/09/2025

دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه خلال السنوات الست الماضية دخل العالم عصر الأزمات الكبرى.

وأكد ترامب، خلال كلمته في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن أمريكا تتمتع بأقوى اقتصاد وأقوى جيش وأقوى حدود.

واتهم ادارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، أنه ترك وراءه كارثة اقتصادية خلال سنوات حكمه، موضحًا "ورثنا كارثة اقتصادية من الإدارة السابقة من بينها ارتفاع الأسعار".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "منذ استلامي زمام السلطة حققنا استثمارات قيمتها 17 تريليون دولار، كما أنهيت 7 حروب بعضها دام نحو 30 عاما".

وأشار ترامب، إلى أن إدارته نجحت في التفاوض على صفقات تجارية مع العديد من دول العالم، مؤكدًا أن "كل أعضاء الناتو تقريبا التزموا رسميا بزيادة إنفاقهم العسكري إلى 5%".

دونالد ترامب الأمم المتحدة مؤتمر نيويورك

