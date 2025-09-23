إعلان

الرئيس البرازيلي: أسطورة الأخلاق الغربية دُفنت مع آلاف الأطفال بغزة

كتب : مصراوي

05:34 م 23/09/2025

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

وكالات

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الثلاثاء، إن هجمات حماس لا يمكن الدفاع عنها لكن لا شيء يمكن أن يبرر الإبادة المستمرة في قطاع غزة.

وأشار داسيلفا، خلال كلمته في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أنه تم دفن عشرات الآلاف من الأطفال والنساء في غزة وكذلك القانون الدولي وأسطورة الأخلاق الغربية تم دفنها هناك أيضا.

وأكد داسيلفا، أن الجوع يستخدم كسلاح للحرب في غزة والشعب الفلسطيني يتعرض للاختفاء، موضحا أن "فيتو (حق النقض في الأمم المتحدة ومجلس الأمن)" واحد يوقف قرارات الأمم المتحدة بشأن غزة.

وأوضح الرئيس البرازيلي، أن من المؤسف أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تم منعه من الدولة المضيفة من تبوء مقعد فلسطين في هذه اللحظة التاريخية.

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا البرازيل الأخلاق الغربية غزة

