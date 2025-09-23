إعلام عبري: وفد إسرائيلي يزور القاهرة لبحث الملف الأمني على الحدود

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن وفدًا من تل أبيب وصل إلى القاهرة لإجراء محادثات حول "الترتيبات الأمنية على الحدود المصرية"، دون أن توضح تفاصيل إضافية بشأن أجندة الزيارة أو المشاركين فيها.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر وإسرائيل حالة من التوتر المتزايد، على خلفية حرب غزة، وما رافقها من اتهامات إسرائيلية لمصر بإرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى شبه جزيرة سيناء، الأمر الذي ردت عليه مصر عبر الهيئة العامة للاستعلامات، مؤكدة على أن القوات موجودة لحماية الحدود ومكافحة الإرهاب والتهريب، وكل تحركاتها تتم وفق التفاهمات والاتفاقيات الدولية.

وفي وقت سابق، أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الإدارة الأمريكية التدخل والضغط على القاهرة لتقليص ما أسماه "الحشد العسكري" في سيناء. وزعم الموقع نقلا عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن مصر "تقوم بإنشاء بنية تحتية عسكرية يمكن استخدامها لأغراض هجومية".

من جانبها، نفت القاهرة هذه المزاعم، مؤكدة أن القوات المتمركزة في سيناء "مهمتها الأساسية تأمين الحدود المصرية من مختلف المخاطر، وفي مقدمتها الإرهاب وعمليات التهريب". وشدد البيان على أن هذا الانتشار العسكري يتم "بالتنسيق الكامل مع أطراف معاهدة السلام"، وأن مصر ملتزمة التزامًا كاملًا باستمرارها.