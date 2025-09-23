إعلان

بعد مقتل تشارلي كيرك.. ترامب يُصنف حركة "أنتيفا" اليسارية منظمة إرهابية محلية

كتب : مصراوي

08:06 ص 23/09/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

صنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حركة "أنتيفا" اليسارية منظمة إرهابية محلية.

وقال البيت الأبيض: "أنتيفا حركة عسكرية فوضوية تدعو صراحة إلى الإطاحة بحكومة الولايات المتحدة، والسلطات الأمنية، ونظامنا القانوني، وبفضل قيادة الرئيس ترامب، جرى تصنيفها المنظمة إرهابية محلية".

وكان ترامب قد أعلن عن هذه الخطوة الأسبوع الماضي.

وتُعد "أنتيفا" حركة سياسية يسارية مناهضة للفاشية والعنصرية، وليست منظمة مركزية، بل شبكة فضفاضة من مجموعات وأفراد.

ويأتي هذا التصنيف بعد 12 يوما من مقتل الناشط المحافظ البارز تشارلي كيرك، وهو ما عمق الانقسام السياسي في الولايات المتحدة، ولم يشر أمر ترامب ضد "أنتيفا" بشكل مباشر إلى مقتل كيرك.

ولا يزال من غير الواضح كيف ستتحرك الحكومة الأمريكية ضد "أنتيفا"، إذ تؤكد مراكز أبحاث ومنظمات حقوقية أمريكية أن الحركة لا تملك هيكلا تنظيميا واضحا أو قيادة محددة.

ولا يُعرف الكثير عن دوافع المشتبه به البالغ من العمر 22 عاما في مقتل كيرك، لكن ترامب وجه فورا أصابع الاتهام إلى "الخطاب الصادر عن اليسار المتطرف"، فيما اتهمه منتقدون بزيادة حدة التوترات بدلا من تبني نبرة تصالحية.

ويعد مقتل كيرك واحدا من سلسلة أعمال عنف ذات دوافع سياسية شهدتها الولايات المتحدة مؤخرا، استهدفت كلا من الديمقراطيين والجمهوريين، وفقا لسكاي نيوز.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل تشارلي كيرك حركة أنتيفا اليسارية منظمة إرهابية محلية

