في 24 أكتوبر.. موسكو تخطط لعقد مناقشات وزارية مفتوحة بالأمم المتحدة

كتب : مصراوي

08:00 ص 23/09/2025

الأمم المتحدة

أعلن مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية كيريل لوجفينوف، أن موسكو وفي إطار رئاستها لمجلس الأمن الدولي، تخطط لعقد مناقشات وزارية مفتوحة في 24 أكتوبر.

وقال لوجفينوف: "سيكون الحدث الرئيسي نقاشا وزاريا مفتوحا، يقام بالتزامن مع يوم الأمم المتحدة في 24 أكتوبر، ونعتزم تنظيم النقاش حول ضرورة دعم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى دور الأمم المتحدة كآلية فريدة للبحث الجماعي عن حلول للتحديات المعاصرة، وهو دور سينمو مع تطور التعددية القطبية".

وأضاف: "نعتزم التأكيد على ضرورة التغلب على أزمة الثقة في الأمم المتحدة من خلال التنسيق والتنفيذ للقرارات بين الدول، وتكييف هيكليتها مع الحقائق المتغيرة لدور الدول الأعضاء القيادي"، وفقا لروسيا اليوم.

