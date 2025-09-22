العاهل الأردني: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، مشدداً على ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وقال الملك عبد الله، في كلمته خلال انطلاق مؤتمر حل الدولتين الذي تترأسه السعودية وفرنسا في الأمم المتحدة: "من حق كل بلد وكل شعب أن يكون له صوته المسموع، ونرفع أصواتنا من أجل العدالة".

وأشار إلى أن العالم يشهد منذ نحو عامين "مشهداً مروعاً في داخل قطاع غزة"، داعياً إلى وقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية، والعمل على إيقاف كل الإجراءات التي من شأنها تقويض حل الدولتين.