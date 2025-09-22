وزير الخارجية الأيرلندي: الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس كافيا

وكالات

أكد وزير الخارجية الأيرلندي، سايمون هاريس، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمر مهم خلال مؤتمر نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكنه ليس كافيا.

وقال هاريس، خلال تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، إن المطلوب الآن من المجتمع الدولي العمل بشكل حقيقي لوقف الإبادة الجماعية والمجاعة في قطاع غزة.

وسيُعقد اليوم الإثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤتمر حل الدولتين برئاسة سعودية فرنسية، حيث يتوقع أن تعلن دول عدة على رأسها فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين.

وتعتزم مالطا الاعتراف رسميًا بدولة فلسطينية خلال المؤتمر، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء في مالطا، لتنضم بذلك إلى كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، إذ اعترفت الدول الأربع بدولة فلسطين أمس الأحد، في خطوة تهدف إلى تعزيز حل الدولتين من أجل إنهاء الحرب في غزة وإحلال السلام في المنطقة.