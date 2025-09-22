إعلان

إعصار قوي يضرب شمال الفلبين وتايوان تبدأ عمليات إجلاء

كتب : مصراوي

03:21 م 22/09/2025

مانيلا- (أب)

تم إجلاء الآلاف من الأشخاص من قرى بشمال الفلبين، وإغلاق المدارس والمكاتب اليوم الاثنين في الأرخبيل وتايوان، في الوقت الذي يهدد فيه واحد من أقوى الأعاصير هذا العام بالتسبب في وقوع فيضانات وانهيارات أرضية في طريقه إلى جنوب شرق الصين.

وصاحبت إعصار راجاسا رياح سرعتها 215 كيلومترا في الساعة وزوابع تصل سرعتها إلى 295 كيلومترا في الساعة عندما ضرب جزيرة بانويتان قبالة إقليم كاجايان منتصف اليوم، حسبما قال مسؤولو الأرصاد في الفلبين.

ومن المتوقع أن يبقى راجاسا في بحر الصين الجنوبي على الأقل حتى بعد غد الأربعاء، أثناء المرور فوق جنوب تايوان وهونج كونج قبل أن يصل إلى البر الرئيسي الصيني.

وحذرت وكالة الأرصاد الفلبينية من غمر المياه للمناطق الساحلية، قائلة " هناك خطورة كبيرة من تصاعد عاصفة مهددة للحياة، على أن تبلغ ذروة الارتفاعات 3 أمتار خلال الـ24 ساعة المقبلة فوق المناطق المنخفضة أو المعرضة للخطر" في أقاليم كاجايان وباتانيس وإيلوكوس نورت وإيلوكوس سور.

ولم ترد تقارير فورية بشأن الخسائر البشرية أو الأضرار المادية من راجاسا.

وعلق الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الإبن العمل الحكومي وجميع الفصول الدراسية في العاصمة و 29 إقليما في منطقة لوزون بشمال البلاد.

وتم تعليق الرحلات الداخلية في الأقاليم الشمالية التي ضربها الإعصار، في حين تم منع حركة قوارب الصيد والعبارات بين الجزر من مغادرة الموانئ بسبب ارتفاع الأمواج.

الفلبين إعصار انهيارات أرضية فيضانات

