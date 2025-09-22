وكالات

قالت الحكومة الألمانية، إنها تلتزم بالعمل من أجل سلام عادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين ولا بديل عن حل الدولتين.

وأكدت الحكومة الألمانية، أن التخلي عن حل الدولتين مرفوض وطريق المفاوضات صعب لكنه الوحيد لتحقيق السلام.

وشدد متحدث باسم الحكومة الألمانية، على أنه يجب ألا تضم إسرائيل أراضٍ فلسطينية أخرى، قائلًا إن أي خطوة تتخذها إسرائيل في هذا الشأن ستُهدد حل الصراع سلميًا.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو وقف إطلاق النار فورًا وإطلاق سراح جميع الأسرى، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية الألماني في مؤتمر حل الدولتين برئاسة سعودية فرنسية في وقت لاحق اليوم، وذلك قبل بدء جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الثلاثاء.